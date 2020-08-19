Меркель заявила о поддержке Евросоюзом мирных демонстрантов в Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с лидерами стран Евросоюза заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии, передает ТАСС.
По ее словам, главы стран ЕС, участвовавшие в разговоре, «совместно заявили, что находятся на стороне мирных демонстрантов».
Меркель также сообщила, что европейские страны призывают руководство Белоруссии отказаться от применения насилия в отношении мирных протестующих, добавив, что на президентских выборах в республике были выявлены нарушения.
По словам политика, Белоруссии нужен «национальный инклюзивный диалог», который должен включать и «тех, кто сейчас у власти».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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