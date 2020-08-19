МИД Норвегии подтвердил высылку дипломата из России

МИД Норвегии подтвердил, что один из дипломатов российского посольства был объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы проинформировали российского посла в Осло, что один из дипломатов России был объявлен персоной нон грата и будет выслан из Норвегии», — заявили в пресс-службе министерства королевства.

Ранее стало известно, что российского дипломата вышлют из Норвегии из-за шпионского скандала. Утверждается, что дипломат встречался с норвежским шпионом. Имя россиянина неизвестно, однако есть информация, что он работал в торговом отделе посольства России.

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