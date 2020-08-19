Песков объяснил частые телефонные переговоры Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин стал часто проводить телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

Телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко прошли в субботу, 15 августа, в воскресенье, 16 августа и во вторник, 18 августа. Российская сторона выразила готовность оказывать поддержку в рамках договора о создании Союзного государства и по линии ОДКБ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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