Лукашенко заявил об активизации работы над созданием новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале работы над созданием новой редакции конституции страны. Об этом пишет «БелТа».

«Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована», — сказал он.

Лукашенко добавил, что скорость принятия конституции будет зависеть от поддержки населения.

Глава республики отметил, что по новой конституции можно будет вести дискуссию о переизбрании органов власти. При этом он считает, что действующую конституцию страны «надо свято исполнять и (ее) придерживаться».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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