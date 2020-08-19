Руцкой заявил, что для Лукашенко «поезд ушел»

Массовые протесты в Белоруссии лишили Александра Лукашенко политического будущего, уверен бывший вице-президент России Александр Руцкой. Как он рассказал в интервью «Газете.Ru», главной ошибкой Лукашенко стало неумение общаться с людьми.

«Политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась. Он упустил момент. Он думал, что все у него в полном порядке, но оказалось не так. Современные политики не научились главному – общаться с людьми и слушать их. Выезды на заводы ему уже не помогут – поезд ушел. Нужно понимать, что эти события не могли возникнуть сами по себе – для них нужна почва. Вот Лукашенко почву подготовил, бросил семена и последовали ростки возмущения и несогласия», — пояснил он.

При этом на ситуацию в Белоруссии оказали влияние и внешние силы, добавил Руцкой.

«Конечно, не обошлось и без вмешательства внешних сил – создания обстановки, которая бы вела к тому, чтобы на границе с Россией появилось еще одно государство, которое страдает русофобией. Посмотрите на программные документы белорусской оппозиции – они целиком и полностью направлены на разрушение отношений с Россией», — заключил собеседник издания.

В Белоруссии более недели продолжаются массовые протесты из-за итогов президентских выборов. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Руцкой призвал не сравнивать протесты в Белоруссии и события 1991 года