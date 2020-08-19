Лукашенко обеспокоен угрозами в адрес рабочих, милиции и представителей СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности выразил обеспокоенность относительно угроз в адрес рабочих предприятий, сотрудников милиции и представителей СМИ. Об этом сообщает «БелТА».
По его словам, несмотря на то, что в подавляющем большинстве граждане заняты работой, остаются трудности в плане общественно-политической ситуации.
«Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится», приводит слова главы государства госагентство.
Он отметил, что в основном беспокойства вызывают угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ, заводов, фабрик и предприятий. А также, как заявил Лукашенко, предпринимаются атаки на членов правительства.
«Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — белорусский лидер.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Белорусские правоохранители отпустили доверенное лицо Тихановской Олега Моисеенко
— Двух человек задержали у Минского тракторного завода