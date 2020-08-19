Лукашенко срочно собрал новое заседание Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал новое заседание Совета безопасности с участием руководителей регионов, передает «БелТА».
Как отмечается, политик сказал несколько слов о ситуации в республике, после чего перешел к обсуждению экономических вопросов.
«Никто не отменял работы на селе. Уборочная кампания зерновых колосовых подходит к финишу. Осталось убрать 10% хлебов», — сказал глава государства.
Также президент высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан, что имеет место в условиях текущей общественно-политической ситуации.
«Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются <...> Те, кто хотят нас убаюкать, не получится», — резюмировал он.
Ранее Лукашенко собирал Совбез, чтобы обсудить кризисную ситуацию в республике, возникшую после проведения новых президентских выборов, по итогам которых, он победил.
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