Горбачев счел ошибкой Лукашенко позднее обращение к рабочим

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что ошибкой президента Белоруссии Александра Лукашенко стало то, что он слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим промышленных предприятий. Об этом он сказал в интервью kp.ru.

Он напомнил, что перед распадом Советского Союза также выступал с обращением к рабочим, однако желаемой поддержки не увидел.

«Нужной поддержки не получилось», — произнес Горбачев.

Он также добавил, что покинул должность президента СССР, чтобы «избежать раскола и внутренней войны».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.