Цепкало не понимает задач Координационного совета Белоруссии

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА «Новости», что не понимает критериев формирования и задач созданного белорусской оппозицией Координационного совета, добавив, что его туда не звали.

«Нет, меня не пригласили. Пока не очень понятно, какие критерии в этом координационном совете», — сказал политик.

Ранее политик объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

Позже белорусские правоохранители завели на Цепкало уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.