Германия осудила захват власти в Мали

Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил попытку неконституционного захвата власти военными в Мали, призвал солдат вернуться в казармы, а всех участников - к отказу от насилия. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МИД ФРГ.

«Мы очень обеспокоены сообщениями, которые мы получили сегодня из Мали. Мы решительно осуждаем попытку совершить неконституционный захват власти военными в Мали. Мы поддерживаем Западноафриканское экономическое сообщество ECOWAS, Африканский союз и Европейский союз в их призывах восстановить конституционный порядок», — говорится в сообщении.

Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны. Руководит восстанием полковник Садио Камара.