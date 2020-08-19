Трамп: Oracle может купить TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что Oracle может купить американский бизнес TikTok. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Oracle — прекрасная компания... Думаю, Microsoft оно нужно, Oracle тоже, и возможно, что и другим», — сказал Трамп.

Как сообщалось, американский IT-гигант Oracle ведет предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения TikTok, сообщает газета Financial Times. Аналитики считают, что Oracle сможет составить достойную конкуренцию Microsoft, которая до этого считалась основным возможным покупателем популярной социальной сети. В пользу Oracle играет и тот факт, что ее основатель является одним из немногих открытых сторонников президента США Дональда Трампа, который ранее объявил TikTok угрозой национальной безопасности страны.

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