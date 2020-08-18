В кабмине Мали подтвердили арест президента и премьера страны мятежниками

Директор по связям с общественностью правительства Мали Бубу Дукуре подтвердил информацию, что президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и глава правительства Бубу Сиссе арестованы мятежниками, передает ТАСС.

По его словам, политики были задержаны во второй половине поднявшими мятеж солдатами. Их на бронетранспортерах отвезли на базу Кати в нескольких километрах от столицы страны, города Бамако.

Руководит восстанием полковник Садио Камара.

Ранее в МИД России также подтвердили, что получили информацию об аресте президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сисса и членов правительства.

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