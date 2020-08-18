В Координационном совете Белоруссии отвергли возможность пересчета голосов на выборах
В Координационном совете белорусской оппозиции считают, что пересчет голосов на президентских выборах технически невозможен. Об этом сообщила журналистам в Минске член совета Мария Колесникова, ее цитирует «Интерфакс».
По ее словам, пересчитать голоса на выборах уже нельзя, так как «часть бюллетеней уничтожена».
«Поэтому пересчет голосов технически невозможен», — констатировала Колесникова.
Кроме того, она опровергла слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что власти предлагали оппозиции провести пересчет голосов.
«Напротив, они [власти] отказались от любого диалога и в нарушение регламента уничтожили часть бюллетеней», — утверждает она.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С этими итогами не согласна оппозиция. Кроме того, в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко обвинил оппозицию в антироссийском курсе
— Лукашенко заявил, что оппозиция хочет запретить русский язык
— Протестующие собираются на очередную акцию протеста в центре Минска