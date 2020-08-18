В Координационном совете Белоруссии отвергли возможность пересчета голосов на выборах

В Координационном совете белорусской оппозиции считают, что пересчет голосов на президентских выборах технически невозможен. Об этом сообщила журналистам в Минске член совета Мария Колесникова, ее цитирует «Интерфакс».

По ее словам, пересчитать голоса на выборах уже нельзя, так как «часть бюллетеней уничтожена».

«Поэтому пересчет голосов технически невозможен», — констатировала Колесникова.

Кроме того, она опровергла слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что власти предлагали оппозиции провести пересчет голосов.

«Напротив, они [власти] отказались от любого диалога и в нарушение регламента уничтожили часть бюллетеней», — утверждает она.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С этими итогами не согласна оппозиция. Кроме того, в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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