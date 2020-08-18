Раскрыта личность помилованного Трампом «очень важного человека»
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Названа личность «очень важного человека», помилование которого анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ABC News.
Так, документ о помиловании был подписан в отношении активистки Сьюзен Энтони, которая являлась борцом за права женщин в XIX веке.
Помилование было совершено посмертно.
Энтони была арестована в 1872 году во время президентских выборов при попытке отдать свой голос. В конечном итоге ей был выписан штраф размером в $100, который не был погашен также в знак протеста.
Она также сыграла ключевую роль в суфражистском движении в США, участвовала в борьбе против рабства и за социальное равенство.
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