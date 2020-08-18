РФ и Евросовет не хотят конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии
Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии, передает Кремль.
Во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в республике. С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку.
«Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий», — уточнили в Кремле.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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