Госдеп допустил возможность встречи Трампа и Путина
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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли допустил возможность встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет ТАСС.
«Два президента, я полагаю, захотели бы встретится друг с другом», — сказал Биллингсли.
Он подчеркнул, что это будет возможно, если на консультациях в Вене будут достигнуты договоренности.
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