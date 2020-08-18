Госдеп допустил возможность встречи Трампа и Путина

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли допустил возможность встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет ТАСС.

«Два президента, я полагаю, захотели бы встретится друг с другом», — сказал Биллингсли.

Он подчеркнул, что это будет возможно, если на консультациях в Вене будут достигнуты договоренности.

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