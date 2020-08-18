Глава штаба Бабарико обвинила Лукашенко в том, что отношения с РФ ухудшились

Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что Лукашенко виноват в том, что отношения между Белоруссией и Россией ухудшились, пишет РИА «Новости».

«Существует напряженность в отношениях с Москвой, нынешний президент не смог добиться конструктивного диалога с Россией», — сказала Колесникова.

Она добавила, что оппозиция хочет выстроить взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию и Украину.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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