Экс-премьер Украины Фокин назначен первым замглавы делегации Киева по Донбассу
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего премьер-министра страны Витольда Фокина (1990 — 1992 годы) первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера.
Отмечается, что глава государства ввел экс-премьера в состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).
Соответствующий указ Зеленский подписал во вторник, 18 августа.
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