Экс-премьер Украины Фокин назначен первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего премьер-министра страны Витольда Фокина (1990 — 1992 годы) первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера.

Отмечается, что глава государства ввел экс-премьера в состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Соответствующий указ Зеленский подписал во вторник, 18 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ничего не стоит»: Киев выразил Минску недовольство из-за освобождения россиян

— «Лишили голоса»: украинский Донбасс протестует против отмены выборов

— Кравчук допустил более широкое применение русского языка в Донбассе