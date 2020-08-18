Лукашенко подписал указ о награждении сотрудников МВД медалями «За безупречную службу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников МВД страны медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что указ о награждении «за образцовое исполнение служебных обязанностей» содержит 25 страниц. Он был подписан главой государства 13 августа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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