Белый дом не знает, против кого из россиян еще ввести санкции

Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Чед Вулф заявил, что американские власти делают все возможное для привлечения России к ответственности за якобы попытки вмешаться в выборы США. Об этом сообщает портал Axios.

Он уточнил, что американские представители уже не знают, против кого еще из россиян ввести новые санкции.

«Думаю, мы, на самом деле, израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции», — произнес он.

Вулф также подчеркнул, что Россия якобы пытается вмешиваться в выборы США последние четыре года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия с помощью кампании в социальных сетях и кибератак помогла действующему президенту США Дональду Трампу победить на выборах в 2016 году. Предполагается, что Кремль может использовать эту же стратегию, чтобы вновь повлиять на исход предстоящих выборов президента США. И Трамп, и Москва отрицают вмешательство.

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