Мэр украинской Умани приехал к офису Зеленского с палаткой

Мэр украинского города Умань Александр Цебрий приехал к офису президента Украины Владимира Зеленского и требует встречи с лидером страны. При себе у него имеется туристическая палатка и спальный мешок. Об этом чиновник сказал в своем видеообращении в Facebook.

Цебрий отметил, что он намерен ждать украинского лидера возле его офиса.

«Вопрос касается жизни и здоровья жителей Умани. Я понимаю, что президент чрезвычайно занятый человек, так что пусть не торопится. Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок и каремат», — сообщил Цебрий.

Градоначальник добавил, что у него есть все необходимое, в том числе вода.