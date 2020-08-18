Трамп пообещал помиловать «очень важного человека»
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Президент США Дональд Трамп уведомил, что он помилует одного «очень важного человека», передает РИА «Новости».
При этом американский лидер не стал называть его имя.
Глава государства сообщил, что издаст указ о помиловании «очень, очень важной фигуры» во вторник, 18 августа. По словам Трампа, речь не идет о бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудене или экс-советнике президента США по национальной безопасности Майкле Флинне.