Трамп пообещал помиловать «очень важного человека»

Президент США Дональд Трамп уведомил, что он помилует одного «очень важного человека», передает РИА «Новости».

При этом американский лидер не стал называть его имя.

Глава государства сообщил, что издаст указ о помиловании «очень, очень важной фигуры» во вторник, 18 августа. По словам Трампа, речь не идет о бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудене или экс-советнике президента США по национальной безопасности Майкле Флинне.