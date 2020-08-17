В США арестовали бывшего сотрудника ЦРУ за шпионаж в пользу Китая

В США правоохранители арестовали бывшего сотрудника ЦРУ за шпионаж в пользу Китая, пишет Reuters со ссылкой на Минюст США.

Отмечается, что 67-летнего мужчину задержали 14 августа. Он уволился из спецслужб в 1989 году и переехал в Китай. В 2001 году задержанный вернулся в США, на Гавайи.

По предварительной информации, перед отъездом из Китая он и сообщник, тоже бывший сотрудник ЦРУ, передали КНР данные о сотрудниках, методах работы и операциях ЦРУ за $50 тысяч.

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