Лукашенко предупредил о «санитарном кордоне» против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты, начавшиеся после президентских выборов, могут превратить республику в «санитарный кордон» против России, пишет РИА «Новости».
«Поставят еще (белорусов) в ланцуг (цепь) от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай – против России», — сказал Лукашенко.
Президент также добавил, что Россия может на это отреагировать, что было бы нежелательным.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.
17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.
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