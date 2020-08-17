Германия опровергла разговор Лукашенко и Меркель

В правительстве Германии заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко не разговаривали по телефону после президентских выборов в Белоруссии. Об этом пишет Reuters.

«Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов», — отметили в кабмине.

Ранее Лукашенко заявил, что 16 августа говорил по телефону с Меркель.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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