Лукашенко подтвердил, что разговаривал с Меркель в воскресенье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу политического кризиса, который сложился в стране, сообщает РИА «Новости».

«Я знаю, кого они (оппозиция) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить», — сказал Лукашенко.

Он не раскрыл подробности телефонного разговора.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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