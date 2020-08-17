Германия пытается связаться с Лукашенко по дипломатическим каналам

Власти ФРГ пытаются связаться с действующим главой Белоруссии Александром Лукашенко по дипломатическим каналам для разрешения политического кризиса в стране. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет ТАСС.

«Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся ситуации», — сообщила пресс-служба президента Литвы по итогам разговора двух лидеров.

После закрытия избирательных участков 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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