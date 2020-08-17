Эксперт оценил результаты встречи Путина с Махониным

В ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин получил поддержку как кандидат на предстоящих выборах главы региона, отметил «Газете.Ru» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Беседа прошла позитивно. В ходе разговора Махонин поднял серьезные вопросы, которые годами не решались в Пермском регионе. Например, необходимость предоставления нового здания для художественной галереи, которое не может быть построено с 2011 года. Также была затронута проблема возведения нового моста через Каму, потому что один из мостов уже обветшал и требует ремонта», — пояснил эксперт.

Кроме того, политики коснулись строительства промышленного кластера завода по производству ракетных двигателей.

«Это так называемый проект «Протон», который должен дать порядка семи тысяч рабочих мест и значительный объем налоговых поступлений, а также толчок наукоемкому производству и высокотехнологичной активности в регионе», — детализировал политолог.

По его словам, с момента назначения на должность врио Махонин показал себя эффективным лидером и управленцем, в частности – в успешной борьбе с коронавирусом и устранении последствий пандемии.

«Стоит также отметить, что в Пермском крае успешно применяются социальные практики и меры поддержки населения, постоянно входящие в рейтинг АСИ», — резюмировал аналитик.

В ходе беседы с главой государства Махонин также сообщил, что в Пермском крае уже сформирован пакет из примерно 80 инвестпроектов на сумму около 1,5 трлн руб.

«Важно, что все эти проекты подтверждены, и мы будем индивидуально с каждым инвестором работать, чтобы их поддерживать всячески на региональном уровне. Реализация проектов даст возможность создания 10 тысяч новых рабочих мест», — подчеркнул врио главы региона.

Ранее сообщалось, что к 2023 году в Пермском крае, являющемся сегодня лидером российского гражданского двигателестроения, будет построен новый завод по производству ракетных двигателей РД-191 (ракета «Ангара») стоимостью 18,5 млрд руб.

Кроме того, в регионе стартовала разработка принципиально нового для российской и всего постсоветского пространства промышленности двигателя ПД-35.