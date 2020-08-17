Королевский двор Испании подтвердил, что Хуан Карлос I находится в ОАЭ

Бывший король Испании Хуан Карлос I, который отрекся от престола в 2014 году, в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает испанский портал Hola.com со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

По информации пресс-службы, экс-монарх покинул королевство 3 августа и направился в ОАЭ, он находится там и к настоящему моменту.

Ранее стало известно, что Хуан Карлос I покинул страну в связи с антикоррупционными расследованиями.

Прокуратура Верховного суда Испании подозревает экс-короля в получении многомиллионных взяток от властей Саудовской Аравии и Бахрейна. Следствие по этому делу продолжается.

Согласно опросам, более 80% испанцев считают, что бывший король должен понести ответственность за коррупционные преступления.

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