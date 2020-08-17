Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении относительно ситуации в республике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в республике спровоцированы силами извне, и лидер России Владимир Путин с ним согласен. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Кто может гарантировать, что силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что заварушка эта не напрасно», — сказал глава республики.
По его словам, беспорядки в Белоруссии спровоцированы, чтобы власти страны «оттянули своих военных на внутренние действия».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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