Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении относительно ситуации в республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в республике спровоцированы силами извне, и лидер России Владимир Путин с ним согласен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кто может гарантировать, что силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что заварушка эта не напрасно», — сказал глава республики.

По его словам, беспорядки в Белоруссии спровоцированы, чтобы власти страны «оттянули своих военных на внутренние действия».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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