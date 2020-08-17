В Боливии из-за COVID-19 скончалась старшая сестра экс-президента Эво Моралеса

Старшая сестра бывшего президента Боливии Эво Моралеса Эстер скончалась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство ABI.

Отмечается, что 70-летняя женщина была доставлена в больницу города Оруро на востоке Боливии 9 августа. На протяжении нескольких дней она находилась в реанимации. Эстер Моралес умерла в воскресенье, 16 августа.

«Мне больно, что я не смог попрощаться со своей сестрой, которая была для меня как мать, чтобы поблагодарить ее за любовь, честность и смелость», — написал Моралес на своей странице в Twitter.

Как информирует агентство, в настоящее время родственники Эстер ищут возможность похоронить ее в родном городе Оринока.

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