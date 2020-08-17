Белорусское правительство сложило полномочия перед президентом

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Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом Александром Лукашенко. Это было сделано согласно его указу от 15 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствующем документе говорится, что премьер-министр, его заместители, министры и председатели госкомитетов должны осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров.

Он будет сформирован после создания президентом правовых актов о назначении лиц на перечисленные должности.

Ранее Лукашенко заявил, что правительство в основном сформировано.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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