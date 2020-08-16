Военный эксперт заявил, что Белоруссия навсегда потеряна для Запада

Израильский военный эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала Iton TV указал причину, почему Белоруссия навсегда потеряна для Запада.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно допустил неразумные шаги по отношению к Москве. Это привело к тому, что на Западе задумались о повторении украинского сценария в республике, «и начали его повторять по всем основным пунктам», заявил Кедми.

Он отметил, что таким образом Запад все больше загоняет себя в ловушку и подталкивает Минск к Москве.

«Но чего они добились в результате этой авантюры? Они уничтожили последние шансы, чтобы в Белоруссии когда-нибудь повернулись к ним лицом», — сказал Кедми.

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