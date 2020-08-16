Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев обжалует в Верховном суде итоги президентских выборов, пишет ТАСС.
«Да, обязательно. И призываю всех членов избирательных комиссий идти со мной свидетелями о фальсификациях», — сказал Дмитриев.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Минске протестующие начали расходиться
— Мэр Бреста вышел к протестующим
— Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть свой пост