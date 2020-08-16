Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев обжалует в Верховном суде итоги президентских выборов, пишет ТАСС.

«Да, обязательно. И призываю всех членов избирательных комиссий идти со мной свидетелями о фальсификациях», — сказал Дмитриев.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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