Лавров и Помпео провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, сообщает МИД РФ.

«16 августа по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Государственного секретаря США М.Помпео», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что политики обсудили возможную встречу Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана, чтобы обеспечить безопасность в Персидском заливе.

Также главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность резолюции СБ ООН 2231, которая создала основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Лавров и Помпео также обсудили график предстоящих встреч.

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