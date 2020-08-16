Умер внук Назарбаева Айсултан

В Лондоне скончался внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщает zakon.kz.

По предварительной версии, причиной смерти 30-летнего Айсултана Назарбаева стала остановка сердца, указано в сообщении. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Молодой человек заявил, что его семья оказывает на него давление.

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