Умер внук Назарбаева Айсултан
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В Лондоне скончался внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщает zakon.kz.
По предварительной версии, причиной смерти 30-летнего Айсултана Назарбаева стала остановка сердца, указано в сообщении. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Молодой человек заявил, что его семья оказывает на него давление.
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