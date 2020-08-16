Трамп заявил, что может отправить в отставку весь свой кабинет после выборов
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить в отставку весь свой кабинет в случае победы на выборах в ноябре 2020 года, сообщает ТАСС.
«Если мы победим, президент отправляет в отставку всех, а потом заново набирает тех, кого он хочет. Такое случалось раньше. Я думаю, что это имеет смысл», — сказал Трамп.
По словам американского лидера, из старой команды будут приглашены только те, чья работа его устраивает.
Трамп добавил, что в целом доволен работой своего кабинета с некоторыми исключениями.
Кабинет президента США состоит из высших должностных лиц исполнительной ветви власти, которые назначаются им с согласия Сената.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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