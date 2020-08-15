Тимошенко рассказала о «единственно верном решении» для Белоруссии

Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко назвала «единственное верное решение» для белорусских властей в сложившейся ситуации. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее мнению, таковым является проведение новых президентских выборов, поскольку массовые протестные акции начались после прошедших ранее выборов.

Политик отметила, что новые выборы должны пройти с учетом избрания независимой ЦИК, при соблюдении «гарантии свободного участия всех кандидатов», а также при наличии «мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов».

Она также осудила действия белорусских силовиков на протестных акциях.

«Точно не выход дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, освобождение и запугивание», — написала Тимошенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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