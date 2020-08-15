Адвокат: Важенкова освободили с условием явиться на допрос по требованию

Российский журналист Артем Важенков был освобожден с условием, что по первому требованию должен будет явиться к правоохранителям на допрос. Об этом ТАСС заявил адвокат Антон Гашинский.

Как сообщалось, Важенков, задержанный по подозрению в участии в беспорядках, был освобожден в Минске.

«Передвижение не ограничено, он может находиться хоть в Австралии. Но он сразу же должен будет явиться по требованию органа, ведущего уголовный процесс», — сообщил адвокат.

Ранее в белорусском СК подтвердили задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Журналисты были задержаны во вторник, 11 августа, возле универсама «Рига» около 02.00 с «внешними признаками алкогольного опьянения». Рогова ранее освободили, он находится в России.

Как сообщал адвоката Важенкова, задержание его подзащитного связано с работой в «Открытой России».

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