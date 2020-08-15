В РВИО считают Варшаву агрессором в польско-советской войне

Эксперт Научного отдела РВИО Никита Буранов в комментарии «Газете.Ru» подчеркнул, что в Польше празднуют столетие «захватнической войны», которая была развязана польскими властями в отношении Советской России.

«Мое мнение довольно простое. Эта война была развязана Польшей, которой Советская Россия дала государственность, она признала ее. Польско-советская война выдалась ни для кого не победной, реальный результат войны — это боевая ничья. Противник не достиг тех целей, тех результатов, которых он хотел, да и Красная армия тоже их не достигла. Однако мы оборонялись. Люди сейчас проводят мероприятия, что-то отмечают, но они отмечают войну захватническую, которая велась против народов: нашего, народа Белоруссии, Украины», — сказал эксперт.

Он отметил, что за спиной у Польши стояли США, Великобритания и Франция, которые помогали ей во время войны. «Есть определенные цифры, которые говорят нам об этом. Франция выдала кредит Польше в размере 1 млрд франков — это довольно крупная сумма по тем временам. Франция выдала значительное количество танков и самолетов польскому руководству. Причем настолько, что Красная армия уступала по всем параметрам», — заметил Буранов.

Специалист подчеркнул, что российские историки намерены «бороться с искажениями фактов, историческими неточностями, вымыслами», выкладывая документы, озвучивая «правильные точки зрения, которые позволяют судить о том, что действительно происходило в те годы». «Например, о том, как мучали красноармейцев. Поляки очень много любят говорить о Катыни, но не любят говорить о пленных красноармейцах, которых по самым минимальным оценкам было замучено 28 тыс., по самым максимальным — 60 тыс.», — добавил Буранов.

«Когда российское военно-историческое общество в 2014 году обратилось в Польшу для того, чтобы в Кракове на месте бывшего концлагеря, а у поляков были концлагеря даже раньше, чем у немцев, поставить крест замученным красноармейцам, нам это делать запретили», — обратил внимание эксперт.