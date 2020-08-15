Лукашенко посетит минский завод, где ответит на все вопросы рабочих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в понедельник, 17 августа, посетит Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где ответит на все вопросы, волнующие трудовые коллективы. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По словам главы государства, сейчас наиважнейшим вопросом является работа экономики. Президент уверен, что многие СМИ будут «раскачивать эту ситуацию» и призывать граждан бастовать.

«Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что руководители предприятий должны предупредить рабочих, при этом они не должны на них давить.

«Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет... Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем», — подчеркнул белорусский лидер.

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