Лукашенко опроверг слухи об имеющемся доме в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию об имеющемся доме в Москве. Об этом сообщает «БелТа».

«У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне», — сказал он.

Глава республики выразил мнение, что такие фейковые новости создают для того, «чтобы у народа создать вот это подленькое настроение».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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