Император Нарухито покаялся за политику Японии во Второй мировой войне

Kim Kyung Hoon/ReutersТоржественный парад в Токио по случаю вступления на престол императора Японии Нарухито

Император Японии Нарухито поучаствовал в траурной церемонии памяти погибших во время Второй мировой войны. Монарх публично покаялся в связи с прошлым страны во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

«Мы глубоко скорбим о людях, потерявших бесценные жизни во время войны, а также об их семьях», — отметил Нарухито.

По его словам, с момента окончания войны благодаря усилиям людей Япония «живет в мире и процветании».

«Но когда мы думаем о полном бедствий пути нашего народа, есть повод для раздумий. Здесь мы думаем о продолжительных годах мира после войны и испытываем глубокое раскаяние в отношении прошлого и желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь. Молюсь о мире во всем мире и дальнейшем развитии нашей страны», — сказал Нарухито.

14 августа Япония отмечает 75-ю годовщину с того дня, когда страна вышла из Второй мировой войны.

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