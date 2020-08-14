Российский МИД поздравил с днем рождения команду Telegram

МИД России направил поздравление команде мессенджера Telegram в связи с семилетием приложения, оно опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«Поздравляем Telegram с Днём Рождения! 14 августа, 7 лет назад, это приложение впервые появилось в App Store, с тех пор мессенджер постоянно развивается и совершенствуется», — говорится в поздравлении.

В ведомстве отметили, что Telegram остается важным каналом для связи и оперативного информирования аудитории.

Российские дипломаты ведут официальный аккаунт ведомства уже несколько лет, отметили в МИД.

Мессенджер Telegram был создан русским предпринимателем и разработчиком Павлом Дуровым в 2013 году. В 2018 году Роскомнадзор заблокировал мессенджер на территории России за отказ предоставить ключи шифрования от приложения для ФСБ. В июне 2020 года ведомство сняло все ограничения на мессенджер.

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