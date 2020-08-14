Украина назвала «прекращением диалога» с Белоруссией передачу 32 граждан РФ

Замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал передачу 32 граждан России на родину. Об этом сообщает «Украина-24».

Такое решение белорусских властей означает, что «предмет дальнейшего диалога» сторон «пропадает сам по себе».

«Если эта информация соответствует действительности и граждане отбыли на территорию РФ, то, конечно, предмет дальнейшего диалога пропадает сам по себе», — подчеркнул Енин.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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