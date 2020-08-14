Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

Глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчо заявил, что он совместно с коллегами других стран Евросоюза приняли решение о введении в отношении Белоруссии санкций. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Он отметил, что такое решение было принято на фоне проходящих в стране протестных акций после выборов президента.

По словам министра, Евросоюз начал прорабатывать список имен, на которых будут наложены ограничительные меры.

Корчо уточнил, что санкции коснуться ответственных за «насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышли на свободу.

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