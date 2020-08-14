Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала обращение в ее кабинете

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что Светлана Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете без нее. Об этом она сказала сайту kp.by.

По словам Ермошиной, Тихановская на видео сидит на ее диване. «Она записывала это обращение без меня», — уточнила государственный деятель.

При этом, как утверждает Ермошина, Тихановская приходила в ЦИК с жалобой в присутствии журналистов. Ее пригласили в кабинет, так как с ней «хотели встретиться два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения».

«Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — заключила Ермошина.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже выпущена на свободу.

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