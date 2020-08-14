ЮНЕСКО будет бороться с теориями заговора о пандемии коронавируса

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) намерена бороться с распространением теорий заговора о пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организации.

«Рассматриваются вопросы о том, как распознать теории заговора и понять, что ими движет, как опровергать эти теории при помощи фактов и эффективно реагировать на тех, кто занимается их распространением», — считает ЮНЕСКО.

Сотрудничать по данному вопросу специалисты организации намерены с Европейской комиссией, соцсетью Twitter и Всемирным еврейским конгрессом.

Как указывается в заявлении, пандемия коронавируса создала в обществе «параллельную пандемию» опасной дезинформации и слухов в виде теорий заговора, что несет угрозу отдельным лицам и общинам, а также здоровью людей по всей планете.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 21 млн, умерли больше 750 тысяч человек.

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