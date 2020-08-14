Госдеп: на встречу с РФ в Вену приедут самые высокопоставленные дипломаты
Спецпредставитель Госдепартамента США Маршалл Биллингсли заявил, что на переговоры с Россией по стратегической стабильности в Вену будет направлена одна из самых серьезных делегаций в истории. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Направляюсь в Австрию на переговоры по контролю над вооружениями. США посылают одну из самых высокопоставленных делегаций, которые когда-либо были, включая многих старших генералов, адмиралов министерства обороны и министерства энергетики», — написал дипломат.
Он добавил, что американские власти ожидают, что Россия оценит серьезность предстоящих переговоров и предпримет аналогичные шаги.
Очередной раунд переговоров по стратегической стабильности между РФ и США должен пройти в Вене 17-19 августа.
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