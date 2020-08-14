ЦИК Белоруссии огласил итоги президентских выборов

ЦИК Белоруссии огласил итоговые результаты выборов на пост главы государства, которые состоялись 9 августа.

Согласно данным комиссии, победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов.

За кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

Кандидаты Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень набрали от 1 до 2% голосов.

Против всех проголосовали 4,59% избирателей.

Ранее Тихановская объявила сбор подписей тех, кто отдал голос за нее на выборах.

После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста с участием медиков, работников метрополитена, сотрудников промышленных предприятий.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 случаев произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

Бастующие требуют прекратить насилие над мирными жителями, выпустить задержанных и провести новые выборы.